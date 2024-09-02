В Турции молодежная группировка напала на американских военных посреди улицы

2 сентября около активисты Союза молодежи Турции (TGB) напали на двух американских военных на улице Измира. Около 15 членов организации после этого были задержаны, в том числе ее глава Каяхан Четин, передает ТАСС информацию из соцсетей.

Предположительно принадлежащий TGB аккаунт в X опубликовал кадры с мужчинами, которые окружили и держат за руки, как утверждается, американского моряка с десантного корабля USS Wasp, прибывшего в порт Измира. Именно Четин, утверждает TBG, надел мужчине в гражданской одежде белый мешок на голову.

Посольство США в Турции подтвердило нападение на военнослужащих с USS Wasp и поблагодарило турецкие власти за «быструю реакцию и начатое расследование». Жертвы нападения находятся в безопасности, добавили там.

К потасовке, начавшейся на улице, присоединились пятеро других американских военных, следом вмешалась полиция, пишет The Guardian. «Никто не сможет ответить на крики о помощи американских солдат. Ваши руки залиты кровью наших храбрых солдат и тысяч палестинцев», — говорится в посте с предполагаемой страницы TGB в соцсетях.