Сериал «Детективы с того света» закрыли на фоне обвинений Нила Геймана в сексуализированном насилии

Сериал «Детективы с того света» («Dead Boy Detectives»), премьера которого состоялась на Netflix в апреле, закрыли на фоне обвинений писателя Нила Геймана в сексуализированном насилии. Об этом сообщил NME.

Шоу, основанное на книге Геймана не продлили на второй сезон спустя всего пару недель после разразившегося скандала. Связано ли закрытие проекта напрямую с ситуацией вокруг Геймана, неясно.

Тем не менее, решение отказаться от успешного свежего релиза — неожиданное. На Rotten Tomatoes сериал получил рейтинг свежести в 92%, был тепло принят зрителями и занял третье место в американском чарте Neilsen.

Впрочем, успех «Детективов с того света» был краткосрочным и не столь очевидным, как у другого проекта Netflix по мотивам произведений Геймана — «Песочном человеке». Действие обоих сериалов разворачивается в одной вселенной.

В июле Нила Геймана обвинили в сексуализированном насилии две женщины, одна из которых была няней ребенка писателя, а другая — его поклонницей. Автор отверг обвинения и заявил, что вступал в связь с обеими женщинами по обоюдному согласию.

Нил Гейман известен как автор многочисленных книг и комиксов. Его работы активно экранизируются, в особенности в последние годы. «Афиша Daily» рекомендовала, к примеру, посмотреть сериал «Сыновья Ананси» по роману Геймана.