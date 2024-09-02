Ричард Гир рассказал, что сцена с пианино в «Красотке» была импровизацией

Одна из самых страстных сцен в культовом фильме «Красотка», в которой героиня Джулии Робертс обнаруживает героя Ричарда Гира за пианино, была импровизацией. Об этом Гир рассказал на мастер-классе в Венеции, написал The Hollywood Reporter.

Актер поделился, что его персонаж был «преступно слабо прописан» в сценарии. «Он буквально состоял из костюма и хорошей стрижки», — отметил Гир. Он во время съемок хотел чуть более показать внутренний мир бизнесмена Эдварда.

В результате режиссер Гэри Маршалл предложил Гиру использовать его собственный жизненный опыт. «Что ты обычно делаешь поздно ночью в отеле?» — спросил он актера. Тот ответил, что, как правило, мучается от бессонницы из‑за джетлага.

«Так что я не сплю всю ночь. Обычно в отелях есть бальная зала, и я нахожу там фортепиано и играю на нем», — добавил Гир. Маршалл же предложил воспроизвести эту сцену в фильме.

По словам Гира, постановщик попросил его сыграть на инструменте «что‑нибудь угрюмое». Актер так и сделал. Получившаяся сцена стала одной из самых чувственных в кинематографе.

Гир отметил, что давно не пересматривал ни эту сцену, ни фильм «Красотка» в целом. «У этого актера и этой актрисы нет очевидно никакой химии между друг другом», — пошутил он.

Артист вспомнил, что во время съемок команда картины совсем не ожидала от него успеха. «Мы весело проводили время, создавая этот маленький фильм. Мы не знали, увидит ли вообще кто‑то эту крошечную ленту».