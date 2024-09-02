Режиссер Педро Альмодовар и актрисы Тильда Суинтон и Джулианна Мур удостоились 18-минутных оваций за фильм «Комната по соседству» на Венецианском кинофестивале, передает Deadline. В то же время Variety сообщает, что хлопали им только 17 минут.

Это самые продолжительные овации фильму за весь 2024 год, пишет Variety. Они звучали 18 минут и 36 секунд, уточняет Deadline.

Как только зажегся свет и зрители встали, Альмодовар поцеловал руки обеих исполнительниц главных ролей — Мур и Суинтон. Deadline предполагает, что затянувшиеся овации можно объяснить тем, что троица спустились с галерки и хлопали вместе со зрителями. Те же в ответ повторяли «Педро! Педро! Педро!».

«Когда овации стихли, где‑то на 14-й минуте, Альмодовар продолжил хлопать, сбежав вниз по лестнице, чтобы раздать автографы и сделать селфи с поклонниками», — вспомнил корреспондент Variety.