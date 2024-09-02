Свадебное платье Джеки Кеннеди выставят на аукцион

Свадебное платье бывшей первой леди США Джеки Кеннеди, которое она надевала на бракосочетание со своим вторым мужем Аристотелем Онассисом, выставят на аукцион. Об этом сообщил Women’s Wear Daily.

Наряд продадут на онлайн-торгах Bonhams, которые пройдет с 16 по 26 сентября. За него рассчитывают выручить от 8 до 12 тысяч долларов.

Свое второе свадебное платье Кеннеди надела 20 октября 1968 года. Оно было копией комплекта от Valentino, которое Джеки ранее уже выбирала для свадьбы Элизы Ллой и Виконта Мура в мае 1968 года.

Изначально модель была бежевого цвета, она состояла из верха с воротником и жемчужными пуговицами и юбки в складку. Кеннеди так понравился наряд, что она попросила дизайнера создать копию в белом тоне.

Для Джеки этот свадебный аутфит имел большее значение, чем тот, который она надевала на свадьбу с Джоном Кеннеди. Женщина могла сама решить, какой костюм выбрать, только на бракосочетании с Онассисом.

Платье на торги предоставила пара, которая дружила с Джеки и Аристотелем. Неизвестно, были ли обладатели наряда на свадьбе Онассисов, но они точно отдыхали вместе с ними на частной яхте под названием Christina O.