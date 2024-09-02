Норвежская принцесса Марта Луиза вышла замуж за американского шамана-самозванца

Норвежская принцесса Марта Луиза вышла замуж за американца Дурека Верретта, который называет себя шаманом. Они сыграли свадьбу в одной из главных туристических достопримечательностей Норвегии в компании популярных блогеров и звезд шоу-бизнеса, передает CNN.

52-летняя Луиза — старшая дочь 87-летнего норвежского короля Харальда, а 49-летний Верретт — самопровозглавшенный шаман в шестом поколении из Калифорнии. Свадебная церемония прошла в городке Гейрангер, расположенном на фьорде с потрясающими видами, после трех дней празднеств.

Пара продала права на свадебные фотографии британскому журналу о знаменитостях Hello!, а права на записи с церемонии — Netflix. Сделки возмутили норвежские СМИ, которые заявили, что такое соглашение противоречит местным обычаям. Новобрачные, в свою очередь, ранее часто критиковали местную прессу и активно вели соцсети.

Король Харальд, у которого последние несколько лет наблюдается проблемы со здоровьем, присутствовал на свадьбе своей дочери вместе с королевой Соней и другими членами норвежского королевского дома. Луиза — четвертая в очереди на норвежский престол, но в 2022 году она заявила, что больше не представляет королевский дом на официальном уровне.

Ранее принцесса Луиза (она сохранила за собой этот титул) утверждала, что может разговаривать с ангелами, в то время как Верретт рассказывал, что общается со многими духами и хранит медальон для отражения заклинаний и лечения болезней. После заключения брака американец не получит королевского титула.

В 2019 году Луиза и Верретт согласились не использовать ее связь с королевским домом или ее титул в коммерческих целях. Но в начале 2024-го она маркировала бутылки джина своим титулом и запустила собственный бренд незадолго до свадьбы, нарушив указание короля Харальда о том, что она не должна извлекать выгоду из своего королевского статуса. В конечном итоге этикетку изменили.