Стив Бушеми попытался остановить уличную драку в Ирландии

Американский актер Стив Бушеми, известный по фильмам «Крупная рыба» и «Фарго», попытался остановить уличную драку в Ирландии. Об этом написал Irish Independent со ссылкой на очевица событий.

Артист посетил ресторан Bubba’s Fish Market в Дублине. Бушеми, со слов другого посетитителя, в заведении особенно никто не узнал. Актер спокойно просидел в закусочной около полутора часов, после чего вышел на улицу.

Там он столкнулся с «ужасной дракой». Гости ресторана сперва приняли ее за собравшихся фанатов, ожидающих выхода Бушеми. Но люди на улице оказались посетителями бара напротив.

Бушеми, как утверждает очевидец, едва сам не ввязался в потасовку. Он, как говорят свидетели, хотел было разнять двух драчунов, но сдержался. Когда один из участников драки оказался на земле, актер подошел к нему и некоторое время стоял над ним. После этого драка сошла на нет.

«Некоторые люди говорили, что он прекратил драку, но он этого не делал. Он пытался помочь, и это больше, чем сделало бы большинство людей», — отметил собеседник издания.