Анджелина Джоли рассказала, что перестала петь из‑за бывшего партнера

«В моей жизни был человек, который не одобрял мое пение. Я была с ним в отношениях. И поэтому я просто решила, что я на самом деле не умею петь. Я ходила в театральную школу, поэтому было странно, что это [его комментарии] вообще как‑то на меня повлияло. Я просто как‑то приспособилась к мнению этого человека. Поэтому мне потребовалось преодолеть многое, чтобы снова запеть», — рассказала Джоли. Она не стала называть имени этого человека.