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Анджелина Джоли рассказала, что перестала петь из‑за бывшего партнера

Вчера в 21:49
Фото: Vogue/YouTube

Анджелина Джоли призналась, что перестала петь из‑за критики ее голоса бывшим партнером. Актриса поделилась этим в разговоре с The Hollywood Reporter после премьеры фильма «Мария».

«В моей жизни был человек, который не одобрял мое пение. Я была с ним в отношениях. И поэтому я просто решила, что я на самом деле не умею петь. Я ходила в театральную школу, поэтому было странно, что это [его комментарии] вообще как‑то на меня повлияло. Я просто как‑то приспособилась к мнению этого человека. Поэтому мне потребовалось преодолеть многое, чтобы снова запеть», — рассказала Джоли. Она не стала называть имени этого человека.

Известно, что Джоли была трижды замужем — за актерами Джонни Ли Миллером, Билли Бобом Торнтоном и Брэдом Питтом. С последним она расстались в 2016 году, а в 2022-м подала против него иск о домашнем насилии. В мае этого года Шайло отказалась от фамилии отца, оставив лишь материнскую.

Джоли рассказывала, что во время подготовки к съемкам байопика об оперной певице Марии Каллас она почти семь месяцев обучалась оперному пению. Актриса призналась, что никогда не пела на публике, поэтому выход на сцену парижского театра Ла Скала стал для нее испытанием, но ей помогали сыновья.

«Потребовалось много месяцев занятий вокалом. Месяцы простого освоения пения, затем уроки итальянского, затем вокал», — вспомнила Джоли.

На премьере «Марии» на кинофестивале в Венеции зал аплодировал Джоли восемь минут. Теплый прием публики растрогал артистку до слез.

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