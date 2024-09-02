У клавишника The Cure обнаружили рак

Клавишнику британской группы The Cure Роджеру О’Доннеллу диагностировали рак. Об этом музыкант рассказал в соцсети X.

О’Доннелл поделился в День осведомленности о раке крови, что лично столкнулся с этим заболеванием. Он признался, что в сентябре 2023 года у него обнаружили «очень редкую и агрессивную форму лимфомы».

Артист отметил, что игнорировал все симптомы на протяжении нескольких месяцев, но в конечном итоге обратился к врачам. Результаты биопсии оказались, по словам О’Доннелла, «сокрушительными».

Музыканту пришлось срочно приступить к лечению. «Сейчас я завершил 11 месяцев терапии под руководством одних из лучших специалистов в мире», — рассказал он. «Я в порядке, и прогнозы потрясающие», — добавил О’Доннелл.

Клавишник The Cure подчеркнул, что обращался к разным медикам и консультировался с людьми, которые разработали те лекарства, которые он принимал. В ходе лечения О’Доннелл прошел иммунотерапию и лучевую терапию.

«Безумный убийца с топором постучал в дверь, но мы не стали отвечать. Рак можно победить, но, если диагностировать его достаточно рано, у вас будет гораздо больше шансов. Так что все, что я могу сказать, — пройдите обследование, если у вас есть хоть малейшее подозрение», — написал О’Доннелл.