Маск пообещал добиться ареста активов Бразилии в США после решения о блокировке счетов его компании

Илон Маск пообещал добиваться ареста государственных активов Бразилии в США из‑за решения суда о блокировке счета компании Starlink Holding и доступа в соцсеть X. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если бразильское правительство не вернет незаконно присвоенное имущество X и SpaceX, мы будем добиваться ответного ареста государственных активов. Надеюсь, [президенту Бразилии Луису Инасиу] Луле [да Силве] понравится летать коммерческими рейсами», — сказал бизнесмен.

Маск упомянул перелеты из‑за новости об аресте американскими властями самолета президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Переизбрание сопровождалось протестами и обвинениями в фальсификации выборов.

Решение о блокировке счета компании Маска принял судья Алешандре ди Мораэса. Он же в конце августа постановил приостановить работу X в Бразилии из‑за отказа соцсети назначить нового представителя в стране и накладывать штрафы до 9000 долларов тем, кто попытается обойти запрет с VPN.

Конфликт властей Бразилии с Маском начался в апреле, когда судья ди Мораэс приказал заблокировать десятки аккаунтов за предполагаемое распространение дезинформации, но бизнесмен нашел в этом решении признаки цензуры. Президент республики Луис Инасиу Лула да Силва после этого вопрошал, «кем себя возомнил» Маск, что может «проявлять к вам неуважение».