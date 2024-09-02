Индия потребовала, чтобы Netflix объяснил искажение фактов в сериале о захвате самолета

Правительство Индии потребовало, чтобы стриминговый сервис Netflix объяснил неверные имена людей в сериале о теракте, произошедшем в 1999 году. Об этом сообщил NDTV.

Претензии у властей страны возникли к проекту «Рейс IC 814: Угон в Кандагар». Он рассказал реальную историю о захвате индийского самолета, который совершили сторонники группировки «Джаиш-е-Мухаммад». За освобождение пассажиров рейса они потребовали выпустить из тюрьмы трех человек, в том числе лидера организации Мамуда Азхара.

Индия выполнила требования террористов и спасла жизни более 150 человек. Центральное бюро расследований страны обвинило в угоне лайнера десять человек — именно их имена в сериале Netflix были изменены.

По мнению индийских властей, создатели сериала намеренно исказили факты, чтобы ввести зрителей в заблуждение о религиозной принадлежности преступников. Они были не индийцами, но в шоу их называют индийскими именами.

«Никто не имеет права играть с чувствами людей этой страны. Культуру и цивилизацию Индии всегда следует уважать. Нужно думать, прежде чем изображать что‑то в дурном свете», — отметил один из высокопоставленных правительственных чиновников.

Министерство информации Индии вызвало на разговор главу локального отдела контента Netflix Монику Шергилл.