В Екатеринбурге поставят памятник Алексею Балабанову

Комиссия по топонимике в Екатеринбурге утвердила место для установки памятника режиссеру Алексею Балабанову. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил депутат гордумы Дмитрий Сергин.
Памятник разместят перед Свердловской киностудией, в центре Екатеринбурга, где в 1990-х Балабанов работал ассистентом режиссера. Сергин опубликовал изображение, как это будет выглядеть.
© Дмитрий Сергин/«ВКонтакте»
Как пишет РИА «Новости», решение об открытии памятника Балабанову принял мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Предполагалось, что это будет приурочено к объявлению 2026-го Годом уральского рока.
Балабанов умер в 2013 году от острой сердечной недостаточности, ему было 54 года.