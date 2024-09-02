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В Швеции детей до двух лет предложили полностью оградить от гаджетов и телевизоров

Вчера в 20:24
Фото: Gaelle Marcel/Unsplash

Агентство общественного здравоохранения Швеции выступило с предложением полностью оградить от цифровых медиа и телевизора детей в возрасте до двух лет, передает RFI.

Ведомство рекомендовало ограничить время, проводимое детьми от 2 до 5 лет перед экраном, одним часом в день, а детьми от 6 до 12 лет — двумя часами в день. Подросткам от 13 до 18 лет, по мнению Агентства, стоит пользоваться гаджетами не более 3 часов в сутки.

«Слишком долго смартфоны и другие экраны проникали во все сферы жизни наших детей», — заявил министр здравоохранения Якоб Форссмед. Он считает, что из‑за телефонов и телевидения у младшего поколения остается меньше времени «для общения, физической активности или полноценного сна». Форссмед также пожаловался на шведский «кризис сна», отметив, что более половины 15-летних подростков не высыпаются.

Рекомендации агентства появились после публикации исследования, авторы которого пришли к выводу, что дети, пользующиеся телефонами или смотрящие телевизор во время еды, гораздо чаще страдают избыточным весом. Экраны отвлекают детей от приема пищи и не позволяют им понять, что они уже сыты, говорится в докладе.

Ведомство также рекомендовало детям не пользоваться экранами перед сном и не оставлять телефоны и планшеты в спальне на ночь. Результаты исследования показывают, что чрезмерное времяпрепровождение за экраном может привести к проблемам со сном, депрессии и неудовлетворенности своим телом.

Ранее правительство Швеции сообщило, что рассматривает возможность запрета на использование смартфонов в начальных школах.

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