Звезда «Гарри Поттера» Бонни Райт призналась, что в фильмах не уделили должного внимания ряду героев

Британская актриса Бонни Райт, известная по роли Джинни Уизли в фильмах о Гарри Поттере, рассказала о своих ожиданиях от грядущего сериала по популярному циклу Джоан Роулинг. Об этом написал Variety.

Артистка призналась, что рассчитывает увидеть более детальную экранизацию книг. По мнению Райт, фильмы не смогли в должной мере раскрыть ряд важных персонажей, в том числе ее собственного.

В частности, кинокартины не рассказали детально историю любви Гарри и Джинни. «Если бы только у нас были пятичасовые фильмы», — посетовала актриса.

«Есть нюансы в моментах, когда они начинают влюбляться. Я думаю о том, как ее персонаж становится по-настоящему преданным помощником Гарри и как она действительно понимает и знает его историю и то, кто он», — пояснила Райт.

Она подчеркнула, что хотела бы видеть на экране эволюцию Джинни и других героев истории, например Полумны Лавгуд и Невилла Долгопупса.

Райт отметила, что актерам нового сериала предстоит работать в условиях большего давления, чем артистам первой экранизации.

«Когда мы снимались, мы не знали, куда движется „Гарри Поттер“. И в то время не было социальных сетей, не было такого доступа к общественному мнению, так что мы были в своего рода небольшом пузыре», — добавила актриса.

Она не стала советовать что‑либо участникам будущего проекта. «Думаю, для них важно оставаться в своем мире и в своей интерпретации. С актерской, с режиссерской точки зрения важно сделать все по-своему», — пояснила Райт.

Артистка подчеркнула, что с нетерпением ждет возможности «побыть на другой стороне и каждую неделю смотреть шоу по телевидению, быть зрителем».

«Я в самом деле надеюсь, что интерпретации будут отличаться и будут живыми, и новыми, и свежими», — сказала Райт.