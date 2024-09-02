The Times: задержка новых фильмов о Джеймсе Бонде связана с более масштабными планами на франшизу

Отсутствие новостей о съемках новой части бондианы связано с финансовыми вопросами. Об этом рассказали The Times со ссылкой на источники.

Аджай Чаудхари, юрист в сфере развлечений и бывший президент Международного клуба поклонников Джеймса Бонда, рассказал, что задержка свидетельствует не о бездействии, а об изменении бизнес-модели Amazon, купившей половину прав на Бонда за 8,5 млрд долларов в 2021 году.

Amazon купила MGM в мае 2021 года, положив конец десятилетиям финансовых неурядиц 100-летней студии. Продюсеры саги Барбара Брокколи и Майкл Уилсон больше не скованы обязательствами перед студией, которая могла позволить себе лишь «перебиваться с одного фильма на другой». Вместо этого они могут планировать следующие три или четыре фильма одновременно.

Чоудхури сравнил покупку Amazon с приобретением компанией Disney прав на «Звездные войны». «Когда Disney купила Lucasfilm, три года не было ни одного фильма. Сейчас ведется огромная работа, просто это не такие сексуальные вещи, как сценарии», — отметил он.

Amazon надеется запустить серию фильмов, которые будут выходить каждые два года, а также спин-оффы в духе реалити-шоу «007: Дорога к миллиону» и, возможно, адаптации романов Яна Флеминга.

«Франшиза о Бонде — это как участок земли, а Amazon строит инфраструктуру», — сказал Чаудхари. Продолжая метафору, он назвал кастинг «завешиванием штор».

Он считает что, Брокколи и Уилсон анонсируют новый фильм в ноябре, когда получат премию Ирвинга Г.Тальберга за вклад в киноиндустрию.

«Когда Барбара Брокколи говорит, что у них нет сценария, я думаю, что технически это правда. У них есть концепция и план по переосмыслению франшизы. Они не собираются снимать одноразовый фильм и смотреть, как он покажет себя в кинотеатрах, как это было в прошлом», — прокомментировал он.