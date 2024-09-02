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Cильвестр Сталлоне работает над приквелом «Рокки»

Вчера в 17:56
Фото: кадр из фильма «Рокки»

Сильвестр Сталлоне намекнул на предстоящий приквел «Рокки», который находится в разработке. Актер рассказал об этом проекте в подкасте Inspire Me.

Сталлоне сам пишет сценарий. «Я написал несколько страниц, и, кажется, он пишется сам собой. Вижу 15-летнюю Эдриан, 17-летнего Рокки и Поли, переезжающих в новый район. Рокки — плохой мальчик. Это почти как „Леди и Бродяга“, но с реальными людьми. Это будет чудесно», — поделился актер.

Эдриан — возлюбленная Рокки (а в «Рокки-2» — его жена), которую сыграла Талия Шайр, а Поли — старший брат Эдриан и лучший друг Рокки, которого сыграл Берт Янг. Сталлоне было 29 лет, когда вышел первый фильм «Рокки», так что, похоже, события приквела развернуться примерно за 10 лет до событий фильма 1976 года.

Разговоры о приквеле-сериале ведутся с 2019 года, но новая информация появляется крайне редко, отмечает Games Radar. Сталлоне написал все шесть фильмов о Рокки, а также сыграл в них главные роли и снял четыре из них.

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