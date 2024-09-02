Cильвестр Сталлоне работает над приквелом «Рокки»

Сильвестр Сталлоне намекнул на предстоящий приквел «Рокки», который находится в разработке. Актер рассказал об этом проекте в подкасте Inspire Me.

Сталлоне сам пишет сценарий. «Я написал несколько страниц, и, кажется, он пишется сам собой. Вижу 15-летнюю Эдриан, 17-летнего Рокки и Поли, переезжающих в новый район. Рокки — плохой мальчик. Это почти как „Леди и Бродяга“, но с реальными людьми. Это будет чудесно», — поделился актер.

Эдриан — возлюбленная Рокки (а в «Рокки-2» — его жена), которую сыграла Талия Шайр, а Поли — старший брат Эдриан и лучший друг Рокки, которого сыграл Берт Янг. Сталлоне было 29 лет, когда вышел первый фильм «Рокки», так что, похоже, события приквела развернуться примерно за 10 лет до событий фильма 1976 года.