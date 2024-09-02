Легендарный лайнер «Титаник» потерял часть своего носа

Легендарный океанический лайнер «Титаник», затонувший в Атлантическом океане в 1912 году во время своего первого рейса, лишился ограды носа — она обрушилась. Об этом сообщили РИА «Новости» и ТАСС.

Часть ограждения, которое можно было увидеть в самых известных сценах фильма «Титаник» Джеймса Кэмерона, отвалилась от левого борта. Фрагмент длиной около 4,6 метра теперь лежит неподалеку от корабля.

«Хотя разрушение „Титаника“ неизбежно, это свидетельство лишь подтверждает важность нашей миссии сохранять и документировать, пока не стало слишком поздно», — заявили специалисты компании RMS Titanic Inc, совершающей экспедиции к судну.

Они отметили, что «Титаник» меняется со временем и теряет свой облик после 112 лет на морском дне. Тем не менее корабль все еще удивляет исследователей. Недавно они обнаружили на его борту бронзовую статую римской богини Дианы. Она считалась утерянной с момента крушения судна.