Парижане выступили против предложения мэра города оставить олимпийские кольца на Эйфелевой башне

Потомки Гюстава Эйфеля выступили против планов мэра Парижа оставить олимпийские кольца в качестве постоянного украшения на Эйфелевой башне, передает The Guardian.

Ассоциация заявила, что достопримечательность «не предназначалась в качестве рекламной платформы» и что заявление Анны Идальго о том, что решение должна принимать она сама, «невразумительно».

В выходные Идальго заявила, что кольца останутся. «Как мэр Парижа, решение принимаю я», — заявила она. «Я хочу, чтобы дух праздника сохранился. Я рада, что французы снова полюбили Париж, после того как 10 лет нас ругали и говорили, что это [Олимпийские игры] будет сущим адом», — сказала она в интервью региональной газете Ouest-France.

По словам Идальго, конструкцию весом 30 тонн и размерами 29 на 13 метров «как можно скорее» заменят на более легкую стальную копию.

«Пусть кольца останутся чуть дольше, чем на Паралимпийских играх, почему бы и нет? Мы не против. Но Эйфелева башня не предназначена для рекламы. Анне Идальго следовало бы сказать, что она хочет оставить олимпийские кольца и спросить мнение парижского городского совета и других компетентных лиц, а не то, что она решила это сделать», — заявил Оливье Бертело-Эйфель, праправнук Гюстава и президент Ассоциации потомков Гюстава Эйфеля (AGDE).

«Хотя мы, как и миллионы французских граждан, а также мужчины и женщины во всем мире, были рады видеть на Эйфелевой башне олимпийские кольца во время Олимпийских игр 2024 года в Париже, мы не считаем уместным, чтобы Эйфелева башня, которая с момента своего строительства 135 лет назад стала символом Парижа и, как следствие, самой Франции в мире, постоянно носила на себе символ внешней организации, независимо от ее престижа», — добавили в ассоциации.

Идальго сказала, что Международный олимпийский комитет согласился с тем, что кольца могут остаться на башне. Мэрия владеет башней и является мажоритарным акционером компании, которая ею управляет.