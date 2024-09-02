Парижане выступили против предложения мэра города оставить олимпийские кольца на Эйфелевой башне

Потомки Гюстава Эйфеля выступили против планов мэра Парижа оставить олимпийские кольца в качестве постоянного украшения на Эйфелевой башне, передает The Guardian.
Ассоциация заявила, что достопримечательность «не предназначалась в качестве рекламной платформы» и что заявление Анны Идальго о том, что решение должна принимать она сама, «невразумительно».
В выходные Идальго заявила, что кольца останутся. «Как мэр Парижа, решение принимаю я», — заявила она. «Я хочу, чтобы дух праздника сохранился. Я рада, что французы снова полюбили Париж, после того как 10 лет нас ругали и говорили, что это [Олимпийские игры] будет сущим адом», — сказала она в интервью региональной газете Ouest-France.
По словам Идальго, конструкцию весом 30 тонн и размерами 29 на 13 метров «как можно скорее» заменят на более легкую стальную копию.
«Пусть кольца останутся чуть дольше, чем на Паралимпийских играх, почему бы и нет? Мы не против. Но Эйфелева башня не предназначена для рекламы. Анне Идальго следовало бы сказать, что она хочет оставить олимпийские кольца и спросить мнение парижского городского совета и других компетентных лиц, а не то, что она решила это сделать», — заявил Оливье Бертело-Эйфель, праправнук Гюстава и президент Ассоциации потомков Гюстава Эйфеля (AGDE).
«Хотя мы, как и миллионы французских граждан, а также мужчины и женщины во всем мире, были рады видеть на Эйфелевой башне олимпийские кольца во время Олимпийских игр 2024 года в Париже, мы не считаем уместным, чтобы Эйфелева башня, которая с момента своего строительства 135 лет назад стала символом Парижа и, как следствие, самой Франции в мире, постоянно носила на себе символ внешней организации, независимо от ее престижа», — добавили в ассоциации.
Идальго сказала, что Международный олимпийский комитет согласился с тем, что кольца могут остаться на башне. Мэрия владеет башней и является мажоритарным акционером компании, которая ею управляет.
Парижане создали петицию против инициативы мэра. «Место олимпийских колец во время этих Игр было на Эйфелевой башне, но после окончания праздничного сезона символ нашего города должен вернуться в свое естественное состояние. Даже если мэр Парижа хочет обратного», — говорится в петиции.