Placebo отменили выступление на Park Live в Казахстане и концерт в Тбилиси

Британская группа Placebo не выступит 8 сентября на фестивале Park Live в Казахстане и 12 сентября в Грузии. Об этом говорится в официальном инстаграме* музыкантов.

Они принесли извинения поклонникам в Казахстане и Грузии, а также тем, кто планировал приехать издалека, за отмену на столь позднем этапе. «Мы глубоко сожалеем о разочаровании, которое это должно вызвать», — написали Placebo.

В 2024 году Park Live объявил о возвращении после пятилетнего перерыва. На этот раз он пройдет в Алматы с 6 по 8 сентября, а его главным спонсором выступит «Яндекс». Placebo, которые должны были стать хедлайнерами третьего дня, столкнулись с критикой после того, как объявили о своем участии. Британскую группу обвинили в сотрудничестве с российской компанией-организатором, которая «спонсирует» военную операцию на Украине. Ранее из‑за поддержки мероприятия «Яндексом» от выступления на Park Live отказалась группа Editors.