Warner Bros Discovery, которой принадлежит франшиза о Гарри Поттере, в июле призвала фанатов воздержаться от поездок в Кингс-Кросс в воскресенье и вместо этого посмотреть ютуб-шоу «I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!», посвященное началу учебного года в Хогвартсе. Их предупредили, что 1 сентября на платформе не будет никаких объявлений — ни в громкоговорителях, ни на табло.