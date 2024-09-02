Фанаты «Гарри Поттера» возмутились нарушением традиции объявлять на вокзале «Хогвартс-экспресс»

Фанаты «Гарри Поттера» разочаровались нарушением традиции на вокзале Кингс-Кросс в Лондоне. Ежегодно через громкоговоритель там объявляли об отбытии поезда «Хогвартс-экспресс» с платформы 9¾, но не в этот раз, сообщает The Guardian.

По традиции каждое 1 сентября проводится «Возвращение в Хогвартс»: поклонники книг и фильмов о юном волшебнике собираются на Кингс-Кроссе к 11 утра, чтобы услышать объявление и увидеть расписание «Хогвартс-экспресса» на электронном табло. В прошлом году ради этого на вокзал пришли сотни человек, пишет газета.

На роликах из соцсетей видно, как в этом году толпа отсчитывает секунды до назначенного времени, но никакого объявления не слышно. После этого фанаты начинают гудеть.