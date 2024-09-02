В Великобритании мужчина похудел на 106 килограмм, чтобы пожертвовать почку сестре

В Великобритании 24-летний Мэттью Фланаган сбросил 106 килограмм, чтобы стать донором и спасти жизнь своей сестры Эммы. Об этом сообщает New York Post.

У девочки была диагностирована почечная недостаточность, и она нуждалась в новой почке. Мэттью сразу же записался в доноры, но врачи сказали, что он не может пожертвовать свой орган из‑за избыточного веса.

Дело в том, что потенциальные доноры, страдающие ожирением, подвергаются повышенному риску хирургических осложнений, также вес в долгосрочной перспективе влияет на функцию оставшейся почки.

«У моей сестры была почечная недостаточность, а я ел, обрекая себя на раннюю смерть. Мне нужно было внести изменения не только ради собственного здоровья, но и ради здоровья Эммы», — рассказал он.

Мэттью отметил, что набрал вес из‑за неправильного питания. По его словам, за год он потратил на доставки продуктов 8000 долларов (732 тыс. рублей).

Похудеть ему помогла специальная группа, в которой он встретил свою возлюбленную Анну, тоже боровшуюся с избыточным весом. Он также купил винтажный Mini Cooper, за руль которого раньше не мог сесть.