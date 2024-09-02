В Москве на Патриарших прудах провели свадьбу двух корги. Видео с торжества опубликовала в инстаграме* журналистка Анастасия Кудряшова, которая обычно организует ивенты для артистов и лидеров мнений, а в этот раз — для песелей.
Свадьба прошла во французском ресторане Madlen, у которого расстелили красную ковровую дорожку. У гостей брали интервью, а еще была настоящая свадебная речь.
Невеста пришла на церемонию в роскошном платье, жених — в стильном галстуке. Для хвостатых брачующихся исполнили марш Мендельсона и «Собачий вальс».
Как отмечает Sibnovosti.ru, корги специально приехали на свадьбу из Красноярска. Четвероногим принесли подарки — плакаты и лакомства. А свадебный торт для молодоженов приготовили из печени ягненка.
«У собак была очень романтичная история знакомства. Два года назад на прогулке невеста Белка запуталась в проволоке в парке, а жених Рикки ее спас, распутав лапу зубами. С тех пор они всегда гуляют вместе», — отметила организаторка свадьбы.
Наряд невесты шила дизайнерка собачьей моды Кикки Хаманн. Изначально планировался и фейерверк, но от него решили отказаться, чтобы не напугать молодоженов. На организацию свадьбы ушло 700 тыс. рублей.
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