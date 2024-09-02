Ричард Линклейтер ждал, пока Итан Хоук станет «менее красивым», чтобы снять «Голубую луну»

Во время своего мастер-класса на Венецианском кинофестивале Итан Хоук рассказал о своей последней работе с Ричардом Линклейтером, «Голубой луне», и поведал, что впервые прочитал сценарий байопика о поэте-песеннике Лоренце Харте 12 лет назад.

Актер вспомнил, что ему сразу понравился сценарий и он готов был начать съемки, однако режиссер посчитал, что Хоук «все еще слишком привлекателен», чтобы справиться с ролью.

«Круто, мы сделаем это, но нам нужно немного подождать. Ты еще слишком привлекателен. Мы должны дождаться, пока ты не станешь чуть менее красивым. Просто поверь мне. Давай отложим это, а каждые пару лет будем перечитывать и смотреть, готовы мы или нет», — пересказал он слова Линклейтера.

По словам Хоука, они возвращались к сценарию раз в несколько лет, не не приступали к проекту до недавнего времени.

«Он увидел меня на шоу Джимми Фэллона в прошлом году, позвонил мне и сказал: „Я видел тебя у Фэллона!“ Я говорю: „О, здорово, как все прошло?“ А он ответил: „О, все было отлично. Давай снимать ‚Голубую луну‘“. Да иди ты к черту!» — поделился актер.

Он назвал съемки предстоящей картины «самой тяжелой работой в его жизни». «Это была одна из самых сложных вещей, которые я когда‑либо делал, так что я не могу дождаться, когда люди увидят это», — отметил Хоук.

«Голубая луна» расскажет о последних днях жизни Лоренца Харта, одного из авторов песен для творческого тандема Роджерс и Харт. Действие фильма развернется в ресторане Sardi’s 31 марта 1943 года, в день премьеры ленты «Оклахома!», которая ознаменовала первое сотрудничество Роджерса с Оскаром Хаммерстайном II, заменившим Харта.