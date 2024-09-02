Кид Кади снимется в фильме ужасов

Кид Кади исполнит главную роль в новом фильме ужасов, который будет готов к 2025 году. Об этом артист рассказал в своих соцсетях.
«Я жду не дождусь съемок в новом фильме. Это мой третий фильм ужасов, и я играю в нем главную роль. Я готов показать всем, на что я действительно способен. Все это время я учился как актер, ожидая этого момента. Если вы любите фильмы ужасов, вам это чертовски понравится».
Сюжет грядущего фильма не раскрывается, как и съемочная команда. Артист пообещал, что фильм станет «очень интенсивным».
Кади рассказал об этом после выхода фильма «Ловушка» от М.Найта Шьямалана с Джошем Хартнеттом в главной роли, в котором он исполнил одну из ролей.
О съемках Кади в «Ловушке» было объявлено в начале этого года. Тогда он написал в социальных сетях: «„Ловушка“ написана и снята моим хорошим другом! Мне выпала особая честь сыграть в нем небольшую роль, и я действительно думаю, что он вам понравится… Это также был важный момент для меня, так как я воссоединился с моим старым другом Джошем Хартнеттом».