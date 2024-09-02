Кид Кади снимется в фильме ужасов

Кид Кади исполнит главную роль в новом фильме ужасов, который будет готов к 2025 году. Об этом артист рассказал в своих соцсетях.

«Я жду не дождусь съемок в новом фильме. Это мой третий фильм ужасов, и я играю в нем главную роль. Я готов показать всем, на что я действительно способен. Все это время я учился как актер, ожидая этого момента. Если вы любите фильмы ужасов, вам это чертовски понравится».