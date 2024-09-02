На Шри-Ланке двух российских подростков задержали за ловлю ящериц

Полиция Шри-Ланки задержала двух молодых россиян, один из которых несовершеннолетний, заподозрив их в незаконной ловле ящериц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Ивана Мельникова.
Подростков 2007 и 2003 годов рождения задержали 29 августа, и с тех пор они находятся под арестом. По словам Мельникова, россиян отправили в СИЗО без решения суда, а при их задержании и допросах были нарушены базовые нормы международного права и местного УПК.
В частности, несовершеннолетнего допрашивали без присутствия опекуна, обоим не предоставили переводчика и адвоката. Предварительно, несовершеннолетний россиянин содержался во взрослом изоляторе. Мельников также утверждает, что на россиян оказывалось давление, фальсифицировались материалы дела.
На Шри-Ланке обитают редкие виды ящериц, которых незаконно вывозят за границу и продают. В Европе большой популярностью пользуются агамы, цена которых может превышать 1000 евро. Ловля редких рептилий в островном государстве считается нарушением природоохранного законодательства.
В январе 2022 года на Шри-Ланке вынесли приговор трем российским ученым, обвиненным в незаконном сборе жуков. Россияне получили штраф в 14 тыс. долларов каждый, после оплаты которого смогли вернуться на родину.