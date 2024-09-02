На Шри-Ланке двух российских подростков задержали за ловлю ящериц

Полиция Шри-Ланки задержала двух молодых россиян, один из которых несовершеннолетний, заподозрив их в незаконной ловле ящериц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Ивана Мельникова.

Подростков 2007 и 2003 годов рождения задержали 29 августа, и с тех пор они находятся под арестом. По словам Мельникова, россиян отправили в СИЗО без решения суда, а при их задержании и допросах были нарушены базовые нормы международного права и местного УПК.