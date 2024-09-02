Аня Тейлор-Джой рассказала, что мечтает сыграть Эльзу из «Холодного сердца»

Звезда «Фуриосы» и «Хода королевы» Аня Тейлор-Джой поделилась, что давно мечтает исполнить роль принцессы Эльзы из «Холодного сердца». В интервью гонконгскому Vogue актриса выразила желание сыграть героиню в мюзикле по мотивам нашумевшего мультфильма Disney.

«Я бы очень хотела сыграть в таком мюзикле, потому что я слишком зациклена на своей нынешней работе. Мне нравится справляться с невыполнимыми задачами. Это невероятно мотивирует меня, поэтому мысль о том, что я могу петь, танцевать и играть одновременно, меня очень привлекает», — сказала Тейлор-Джой.

«Мюзикл по „Холодному сердцу“ был бы великолепен. Стрелять льдом из рук может быть очень весело. И ты будешь любимицей на каждом детском дне рождения. У всех моих братьев и сестер уже есть дети, и мне бы очень хотелось, чтобы они могли сказать: „Моя тетя — Эльза“. Это было бы здорово!» — добавила она.