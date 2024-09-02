Виктор Бут подал заявку на торговую марку «Крут как Бут»

Виктор Бут, освобожденный из американской тюрьмы в результате обмена заключенными между РФ и США в 2022 году, подал заявку в Роспатент на регистрацию трех товарных знаков со своим именем. На карточку на сайте Роспатента обратил внимание РБК.

Бут решил зарегистрировать знаки «Виктор Бут», «Крут как Бут» и Victor Bout. Под ними он можно выпускать безалкогольные и слабоалкогольные напитки, а также вина и крепкий алкоголь, согласно классам Международной классификации товаров и услуг.

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«В последнее время стали появляться разные товары, в названии которых используется мое имя. Я посоветовался с адвокатами и решил, что надо зарегистрировать свой знак. Пока ничего под ним производить не планирую», — объяснил Бут свои действия.