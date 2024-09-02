«Зачем тебе быть кошкой?»: Миа Бойка прямо на сцене осудила маленькую девочку-квадробера

Во время выступления Миа Бойки на сцену вывели ее маленькую фанатку, которая увлекается квадробикой — подражанием животных с помощью масок, перчаток и хвостов на резинке. Певица прямо на сцене осудила девочку за ее хобби.

«Ты у нас котенок или квадробер, не дай бог?» — спросила Бойка. Девочка ответила, что она квадробер, после чего певица поинтересовалась у зала: «Кто‑нибудь еще это поддерживает из вас?» Раздался шум, в котором можно расслышать «нет» и «фу», но в целом реакцию зала трудно назвать однозначной.

Узнав у девочки, что для нее значит быть квадробером, Бойка сказала ей: «Но ты же человек, ты же красивая девочка. Зачем тебе быть кошкой?» — «Ну просто некоторым нравится, я решила тоже заниматься», — ответила девочка, едва сдерживая слезы.

«Ой, квавдроберы эти. Я думала, это сказка. Оказалось, что это существует», — продолжила тему Бойка, когда девочку уже увели со сцены.

Видео: @miaboyka/TikTok

Видео с этим фрагментом выступления появилось в тиктоке самой певицы, где набрало 1,7 млн просмотров. В комментариях большинство осудили певицу, посчитав, что ее слова могут травмировать девочку, привести к социофобии и боязни сцены. Маленькую поклонницу же пожалели и поддержали.

«Приходите на концерт любимого исполнителя, а он опускает вас перед всеми остальными», — написал один из комментаторов. Многие заметили, что у девочки наворачивались слезы. На это Бойка сказала, что она плакала, поскольку потеряла на концерте маму, и именно поэтому ее вывели на сцену.