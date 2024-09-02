Bloomberg: Турция подала заявку на вступление в БРИКС

Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Так страна надеется усилить свое влияние в мире и наладить новые связи за пределами традиционных западных союзников.

По данным агентства, Турция подала заявку на вступление в БРИКС несколько месяцев назад на фоне разочарования отсутствием прогресса в переговорах о вступлении в ЕС.

Bloomberg также отметил, что заявка отчасти является результатом разногласий с коллегами по НАТО, после того как Турция поддерживала тесные связи с Россией после начала спецоперации.

«Турция может стать сильной, процветающей, престижной и эффективной страной, если она улучшит свои отношения с Востоком и Западом одновременно. Любой другой метод, кроме этого, не принесет Турции пользы, а только навредит», — заявил Эрдоган в Стамбуле в выходные.