Фанаты Oasis массово пожаловались на резкое подорожание билетов на реюнион-концерты группы

Подобная политика билетных агрегаторов привела к тому, что цены на билеты взлетели со 148 до 355 фунтов стерлингов в течение дня после поступления в продажу. В результате многие фанаты потратили на них последние средства, а другие не смогли себе их позволить, говорится в жалобах.