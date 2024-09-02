Фанаты Oasis массово пожаловались на резкое подорожание билетов на реюнион-концерты группы

Сотни поклонников Oasis подали официальные жалобы на «динамическое ценообразование» билетов на концерты предстоящего реюниона группы в 2025 году, передает Би-би-си.
Подобная политика билетных агрегаторов привела к тому, что цены на билеты взлетели со 148 до 355 фунтов стерлингов в течение дня после поступления в продажу. В результате многие фанаты потратили на них последние средства, а другие не смогли себе их позволить, говорится в жалобах.
Министр культуры Великобритании Лиза Нэнди заявила, что министры рассмотрят вопрос механизма «динамического ценообразования» — он означает, что стоимость билетов, оказавшихся «востребованными», может быть выше первоначально объявленной.
Нэнди назвала завышенные цены на билеты «невероятно удручающими» и добавила, что ей «печально видеть, что они не дают поклонникам попасть на концерты». Она сказала, что министры обсудят «вопросы, связанные с прозрачностью и использованием динамического ценообразования, включая технологии, связанные с системами очередей, которые стимулируют его».
В билетном агрегаторе Ticketmaster заявили, что цены были установлены «организатором мероприятия», который «определил цену этих билетов в соответствии с их рыночной стоимостью».
Сооснователи Oasis Лиам и Ноэл Галлахеры объявили о долгожданном воссоединении 27 августа. Все билеты на все 17 концертов тура, который состоится в 2025 году, раскупили за 10 часов. Вскоре появились предложения о перепродаже билетов по завышенным ценам — от 720 до 4500 фунтов стерлингов, а стоимость мест на первых рядах доходила до 9037 фунтов стерлингов.