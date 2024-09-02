Иэну МакКеллену предложили вернутся к роли Гэндальфа в новых фильмах по «Властелину колец»

Сэр Иэн МакКеллен рассказал, что ему предложили вернуться к роли Гэндальфа в новом фильме по произведениям Дж.Р.Р.Толкина.
«Энтузиазм по поводу „Властелина Колец“ не подает признаков угасания… Я не могу сказать вам ничего больше. Мне только сказали, что будет еще несколько фильмов, и в них будет участвовать Гэндальф, и они надеются, что я буду его играть», — поделился актер в разговоре с The Big Issue.
«Когда? Я не знаю. Какой будет сценарий? Он еще не написан. Так что им лучше поторопиться», — добавил МакКеллен, который сейчас восстанавливается после падения со сцены в спектакле «Короли игроков» в лондонском Вест-Энде.
Ранее он уже выражал желание вернуться к роли волшебника, «если будет еще жив». В интервью BBC Breakfast артист подчеркнул, что не планирует уходить на пенсию. «Я просто буду продолжать это делать, пока ноги, легкие и разум работают», — сказал он.
В мае Warner Bros. Discovery объявили, что исполнитель роли Голлума в трилогиях «Властелин Колец» и «Хоббит» Энди Серкис выступит режиссером и исполнителем главной роли в двух новых фильмах по вселенной Толкина под рабочим названием «Властелин Колец: Охота на Голлума». Выход первого фильма запланирован на 2026 год.
Сценарий напишут Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс, соавторы оригинальной трилогии, а также Фиби Гиттинс и Арти Папагеоргиу («Властелин колец: Война рохирримов»). Питер Джексон выступит продюсером.