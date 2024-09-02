Иэну МакКеллену предложили вернутся к роли Гэндальфа в новых фильмах по «Властелину колец»

«Энтузиазм по поводу „Властелина Колец“ не подает признаков угасания… Я не могу сказать вам ничего больше. Мне только сказали, что будет еще несколько фильмов, и в них будет участвовать Гэндальф, и они надеются, что я буду его играть», — поделился актер в разговоре с The Big Issue.