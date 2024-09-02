ТНТ показал первые кадры новогоднего ремейка «Бриллиантовой руки»

ТНТ показал первые кадры новогоднего ремейка советского фильма Леонида Гайдая под названием «Небриллиантовая рука».
Предстоящая картина будет вдохновлена бондианой. Сюжет расскажет о Семене Семеновиче Горбункове, который отправляется в путешествие на круизном лайнере и по пути делает остановку в Дубае. Там контрабандисты Геша и Лелик накладывают ему гипс с айфонами, фенами Dyson и другим «параллельным импортом».
В фильме появятся Джокер, Харли Квинн, Брюс Ли, роботы, пираты, а также будут отсылки к «Городу грехов» и «Бегущему по лезвию». Помимо этого, в «Небриллиантовой руке» прозвучат новые версии песен «Остров невезения», «Мой мармеладный», «I Need a Hero» и «Skyfall».
Горбункова сыграет Тимур Батрутдинов, а роли контрабандистов исполнят Алексей Воробьев и Максим Лагашкин. Еще в фильме снимается Никита Кологривый. Кого он сыграл, не уточняется.
Над ремейком работают авторы комедий «Самоирония судьбы» и «Иван Васильевич меняет всё» Миша Семичев и Роман Ким.