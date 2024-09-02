ТНТ показал первые кадры новогоднего ремейка «Бриллиантовой руки»

Предстоящая картина будет вдохновлена бондианой. Сюжет расскажет о Семене Семеновиче Горбункове, который отправляется в путешествие на круизном лайнере и по пути делает остановку в Дубае. Там контрабандисты Геша и Лелик накладывают ему гипс с айфонами, фенами Dyson и другим «параллельным импортом».