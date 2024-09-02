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В Португалии священник запустил производство освященного пива, чтобы собрать деньги на ремонт мечети

Вчера в 13:17
Фото: Eeshan Garg/Unsplash

Священник Эдгар Клара из португальского Лиссабона запустил производство освященного пива, чтобы собрать средства на реставрацию старого здания мечети. Об этом сообщает What’s The Jam.

Отец Эдгар Клара служит приходским священником в одной из старейших церквей Лиссабона — Igreja de Santa Maria do Castelo. Во время реставрации одной из ее колоколен, священник понял, что в восстановлении также нуждается старая мечеть неподалеку. Считается, что в этой мечети была проведена первая месса после завоевания Лиссабона крестоносцами в 1147 году.

Клара хочет восстановить древнее здание, чтобы «сделать это сокровище общедоступным». На реставрацию алтарей мечети и ее «ценных, красивых панелей» ему нужно около 2000 евро.

Для сбора этих средств он запускает производство индийского пейл-эля (IPA), которому дал название Santa Cruz. Пиво приправлено земляничным деревом и кардамоном, в нем также немного увеличено содержание алкоголя.

До этого отец Клара финансировал и другие реставрации. В одной из отремонтированных церквей — Сан-Кристован — он создал особую систему освещения, чтобы посетителям были видны алтари.

«Подобные проекты возможны только благодаря туризму, и они должны быть полностью прозрачными с финансовой точки зрения, чтобы не возникало сомнений в том, как используются деньги», — пояснил он.

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