В Португалии священник запустил производство освященного пива, чтобы собрать деньги на ремонт мечети

Отец Эдгар Клара служит приходским священником в одной из старейших церквей Лиссабона — Igreja de Santa Maria do Castelo. Во время реставрации одной из ее колоколен, священник понял, что в восстановлении также нуждается старая мечеть неподалеку. Считается, что в этой мечети была проведена первая месса после завоевания Лиссабона крестоносцами в 1147 году.