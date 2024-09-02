«Я буду ужасно скучать»: Адель объявила о перерыве в карьере после тура

Адель объявила после концерта в Мюнхене, что ей необходимо взять долгий перерыв в карьере. Ее слова передает NBC.
«Я действительно наслаждаюсь, проводя свои концерты уже почти три года без перерыва, — это самый долгий срок выступлений в моей жизни», — сказала певица.
По ее словам, паузу она собирается взять после оставшихся 10 концертов в театре The Colosseum в Лас-Вегасе. Последний завершится 23 ноября.
«После этого я не увижу вас невероятно долго. И все это время я буду хранить вас в своем сердце. Это было потрясающе. Но мне просто нужен отдых. Последние семь лет я строила новую жизнь для себя, а сейчас я хочу прожить ее. Я буду ужасно скучать», — сказала Адель.
Ранее певица уже говорила, что собирается сделать перерыв в карьере. «Я хочу сделать большой перерыв и заняться другими творческими вещами. Хотя бы на некоторое время», — отметила артистка. Тогда Адель заявила, что ей «не нравится быть знаменитой» и она скучает по временам, когда можно было оставаться неузнаваемой и анонимной.