«Я буду ужасно скучать»: Адель объявила о перерыве в карьере после тура

«Я действительно наслаждаюсь, проводя свои концерты уже почти три года без перерыва, — это самый долгий срок выступлений в моей жизни», — сказала певица.

«После этого я не увижу вас невероятно долго. И все это время я буду хранить вас в своем сердце. Это было потрясающе. Но мне просто нужен отдых. Последние семь лет я строила новую жизнь для себя, а сейчас я хочу прожить ее. Я буду ужасно скучать», — сказала Адель.