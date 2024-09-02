Южная Корея начала расследование против Telegram о пособничестве преступлениям на сексуальной почве

Полиция Южной Кореи обвинила Telegram в пособничестве и подстрекательстве к преступлениям на сексуальной почве. Об этом сообщает «Ренхап» со ссылкой на главу следственного управления полиции страны У Чжон Су.

Расследование связано с восемью телеграм-ботами, которые создают дипфейки, и групповыми чатами, которые распространяют компрометирующие материалы. В полиции говорят, что с 26 по 29 августа было получено 88 сообщений об использовании дипфейков для совершения преступлений на сексуальной почве, в результате выявлены 24 подозреваемых. О ком именно идет речь, не уточняется.

По словам Чжон Су, Telegram не предоставляет нужные для расследования данные, включая информацию об аккаунтах. Глава следственного управления отметил, что с такой же проблемой столкнулись власти других стран, включая США.

«У нас есть собственные методы, и мы делаем все возможное для проведения расследования. Мы воспользуемся возможностью, чтобы работать в сотрудничестве с французскими следственными органами и различными международными организациями», — добавил он.