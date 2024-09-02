Hi, Barbie: HMD и Mattel представили розовый складной телефон без интернета

Компания Human Mobile Devices (HMD) вместе с Mattel представили розовый телефон Barbie Flip в ретродизайне.

Спереди телефон украшен блестящим зеркалом, а в комплекте с ним идут брелоки, сменные крышки и наклейки в стиле конца 1990-х и начала 2000-х годов.

Устройство поддерживает только звонки и текстовые сообщения, доступа в интернет и соцсети у него нет. При включении телефон воспроизводит голосовое сообщение «Hi, Barbie».

1 / 4 © Фото: HMD 2 / 4 © Фото: HMD 3 / 4 © Фото: HMD 4 / 4 © Фото: HMD

По словам представителей HMD и Mattel, Barbie Flip размером с ладошку предназначен для тех, кто хочет меньше времени проводить за просмотром сайтов и больше — за развлечениями.

«Он возвращает радость простых дней, идеально подходит для общения с друзьями по телефону и СМС. Клавиатура, выполненная в культовом розовом цвете Барби, светится в темноте, открывая скрытые рисунки пальм, сердец и фламинго», — говорится в пресс-релизе.