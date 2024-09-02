Финляндия может стать самой пьющей страной в Скандинавии

Финляндия может стать страной с самым высоким потреблением алкоголя в Северной Европе к следующему году. Об этом в интервью STT рассказала директор программы ВОЗ по алкоголю Карина Феррейра-Боргес.
В организации считают, что этому способствуют послабления в финском законодательстве, разрешающие широкую продажу алкоголя крепостью до 8 градусов.
«Доказано, что ослабление алкогольного законодательства приводит к росту потребления алкоголя и, соответственно, к пагубному воздействию, и Финляндия не является исключением», — отметила Феррейра-Боргес.
В 2020 году Финляндия была на третьем месте по потреблению алкоголя среди Скандинавских стран. В 2023 году потребление алкоголя в Финляндии составило 8,7 литра чистого спирта на одного жителя страны в возрасте от 15 лет. В 2022-м показатель вырос на 2,4%.
В ВОЗ призывали ограничить маркетинг, ужесточить налогообложение и ценовую политику, а также ограничить доступность алкоголя в Европе и мире.