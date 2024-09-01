Режиссер документалки о Бекхэмах был недоволен, когда Дэвид потребовал от жены «быть честнее»

Режиссер документального сериала о семье Бекхэм был недоволен, когда Дэвид попросил от Виктории быть честной в интервью. После релиза фильма отрывок завирусился в соцсетях.

Четырехсерийный проект вышел на Netflix в октябре прошлого года и запомнился Виктория Бекхэм сказала, что, как и ее муж, была рождена в рабочей семье.

В этот момент Дэвид просунул голову в дверь и потребовал от жены быть честнее с автором проекта. Она ответила, что говорит правду, и тогда футболист предложил ей вспомнить, на каком авто отец отвозил ее в школу. Женщине пришлось признать, что это был престижный «роллс-ройс».

В беседе с ведущим шоу «Hot Ones» Шоном Эвансом Бекхэм рассказал, что наблюдавший за диалогом режиссер был в бешенстве от его вмешательства в разговор.

«Он был зол, очень зол. Это был первый съемочный день Виктории, и он хотел, чтобы меня не было дома», — поделился бывший футболист.

«Когда они снимали, я собирался уезжать в офис и пошел сделать себе кофе. В этот момент я взял наушники и подслушал их беседу о наших родителях и детстве», — продолжил Дэвид.

«И тут я слышу ее: „Мы из рабочего класса“. Я заглянул за дверь, увидел лицо Фишера, и он был совсем мне не рад. Операторы отлично сработали, сразу переключились на меня, и момент завирусился в сети. Но Фишер был совсем не рад происходящему», — заключил Бекхэм.