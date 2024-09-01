В Норвегии скончался кит Хвалдимир, которого подозревали в шпионаже в пользу России

У берегов Норвегии умер кит Хвалдимир. Белуха стала известна как российский «кит-шпион». Об этом пишет The New York Times со ссылкой на организацию Marine Mind, сотрудники которой наблюдали за животным.

Кита нашли вечером 31 августа мертвым неподалеку от порта Рисавика на юго-востоке страны. Причину смерти зоозащитники пока не могут назвать. На теле Хвалдимира нашли отметины, которые могут говорить о нападении птиц или других морских животных.

«Это большая утрата. В Норвегии он нравился многим людям. Животное полностью приспособилось к человеческому общению. Похоже, что его держали в неволе большую часть жизни. Мы пока не знаем, что с ним произошло, но обязательно выясним, когда получим тело», — сказал журналистам директор фонда Marine Mind.

Белуха была больше 4 метров в длину и весила больше 1,2 тонны. Необычное имя ему дали местные рыбаки, оно образовано из русского имени Владимир и норвежского слова hval, что означает «кит».

Впервые крупное животное заметили в Норвегии в 2019 году. От сородичей его отличало одиночество: Хвалдимир приплыл к берегу без типичной для белух группы и держался мест скопления судов. При осмотре на его теле обнаружили снаряжение с маркировкой «Санкт-Петербург», а также крепеж для камеры.