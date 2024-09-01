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«Головоломка-2» вошла в топ-10 самых кассовых фильмов в истории

1 сентября 2024 в 20:05
Фото: кадр из мультфильма «Головоломка-2»/Pixar

«Головоломка-2» обогнала ремейк «Короля льва» и вошла в топ-10 самых кассовых фильмов в истории. Об этом пишет The Numbers.

За два с половиной месяца в прокате анимационной картине удалось принести в кинотеатры больше 1,666 млрд долларов. 650 млн из них принес домашний прокат, и там фильм лишь немного отстает от рекорда «Мира Юрского периода» 2015 года.

1 млрд долларов создателям принесли зрители в других странах мира. Это позволило ленте стать первым мультфильмом, собравшим такую кассу за пределами США.

«Король лев» 2019 года принес «Дисней» и кинотеатрам 1,663 млрд долларов и находился на девятом месте среди самых кассовых фильмов. Хотя медиагигант и не относит его к мультфильмам, соответствующий список он возглавлял все эти пять лет.

Впечатляющий результат проекта студии Pixar отодвинул его на десятую строчку и прогнал из десятки первых «Мстителей», заработавших чуть более 1,5 млрд долларов.

Всего в топе мультфильмов-миллиардеров лишь три проекта не были выпущены Pixar или Disney. Это «Братья Супер Марио в кино», «Миньоны» и «Гадкий я-3», поставленные студией Illumination.

На фоне оглушительного успеха «Головоломки-2» в соцсетях появился новый тренд: люди делятся своими версиями эмоций, которые живут в их головах подобно Радости, Печали и другим персонажам мультфильма.

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