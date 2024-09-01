«Головоломка-2» вошла в топ-10 самых кассовых фильмов в истории

«Головоломка-2» обогнала ремейк «Короля льва» и вошла в топ-10 самых кассовых фильмов в истории. Об этом пишет The Numbers.

За два с половиной месяца в прокате анимационной картине удалось принести в кинотеатры больше 1,666 млрд долларов. 650 млн из них принес домашний прокат, и там фильм лишь немного отстает от рекорда «Мира Юрского периода» 2015 года.