Стартап представил робота-гуманоида в костюме

Норвежский стартап 1X представил робота-гуманоида NEO. В отличие от других проектов, этот робот носит костюм наподобие человека.

Разработка находится на стадии бета-тестирования. Робот должен стать ассистентом, помогая с делами по дому и совершая самостоятельные походы в магазин.

Стартап работает над гуманоидами уже более десяти лет, став новатором в отрасли с момента появления робота EVE, предшественника NEO, в 2017 году. Теперь 1X намерен перейти с продукции для коммерческого использования к потребительскому.