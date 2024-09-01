Стартап представил робота-гуманоида в костюме

Норвежский стартап 1X представил робота-гуманоида NEO. В отличие от других проектов, этот робот носит костюм наподобие человека.
Разработка находится на стадии бета-тестирования. Робот должен стать ассистентом, помогая с делами по дому и совершая самостоятельные походы в магазин.
Стартап работает над гуманоидами уже более десяти лет, став новатором в отрасли с момента появления робота EVE, предшественника NEO, в 2017 году. Теперь 1X намерен перейти с продукции для коммерческого использования к потребительскому.
NEO тестируется в быту нескольких хозяйств под пристальным присмотром. Для 1X это первый опыт использования своих роботов за пределами складов и фабрик. Своим главным приоритетом компания называет безопасность.
В июле Tesla объявила о планах запустить массовое производство человекоподобных роботов в 2026 году. В следующем году они встанут на службу корпорации в «небольшом количестве».