МИД РФ: ядерную доктрину изменят в связи с «эскалационным курсом наших западных противников»

РФ изменит ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действий западных стран. Об этом в интервью ТАСС заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
«Работа в продвинутой стадии, и есть четкая установка на то, чтобы внести коррекцию, которая в том числе обусловлена изучением и анализом опыта развития конфликтов последних лет, включая, разумеется, все то, что связано с эскалационным курсом наших западных противников в связи с СВО», — рассказал Рябков.
Он уточнил, что речь идет о доработках в уже существующий документ. Когда работы по обновлению доктрины будут завершены, говорить пока рано, добавил чиновник.
После начала спецоперации РФ на территории Украины тема применения ядерного оружия поднималась неоднократно. В октябре 2022 года МИД РФ заявил о полной приверженности заявлению о недопустимости ядерной войны. В декабре того же года Владимир Путин заявил, что думает о включении превентивного обезоруживающего ядерного удара в военную доктрину России, а также упомянул о разработке взрывных ядерных устройств сверхмалой мощности.