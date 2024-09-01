«Тим Бертон вернулся!»: что думают критики о «Битлджус Битлджус»

Новый фильм Тима Бертона «Битлджус Битлджус» показали кинокритикам на Венецианском фестивале. Картину встретили в целом позитивными отзывами.

Сейчас ее рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 78% «свежести» при 40 рецензиях, а на Metacritic сложилась взвешенная оценка в 63 балла на основе 25 материалов. Это ниже, чем у оригинальной ленты 1988 года — у той 82% на RT и 71 балл на Metacrtitic.

В мировой прокат фильм должен выйти 4 сентября, до этого момента оценки зрителей будут недоступны.

The Hollywood Reporter Оценка: 90/100

Главного критика издания восхитил фан-сервис «Битлджус Битлджус»: многочисленные отсылки к оригиналу, песням Донны Саммер, цитаты из «Кэрри», фильмов Марио Бава, телешоу Soul Train. Особенно его поразила сцена из начала фильма, где под песню Bee Gees «Tragedy» Моника Белуччи собирает себя по частям и сшивает части тела на манер монстра доктора Франкенштейна.

«В ней так много всего: это и отсылка к невесте вампира в „Дракуле“, и дань уважения Бертона произведению Брэма Стокера, и мрачная валентинка подруге режиссера», — объясняет он. Все это заставило его написать в заметках одну фразу: «Тим Бертон вернулся!», несмотря на скепсис в отношении работ постановщика в последние годы.

Рецензент отметил вернувшуюся к режиссеру бодрость, которой он зарядил Майкла Китона и Вайнону Райдер, а получившийся фильм назвал полным веселья, о чем ему подсказала открывающий фильм пролет камеры Хариса Замбарлукоса под саундтрек Дэнни Эльфмана.

В сиквеле Райдер возвращется к знакомой роли Лидии Дитц, теперь уже взрослой и овдовевшей матери, а также телеведущей шоу о паранормальном. Ее преследуют видения Битлджуса, а дома встречает раздражительная дочь Астрид (Дженна Ортега), недовольная тем, что мама не может связаться с духом умершего папы. Семье приходится вернуться в Винтер-Ривер на похороны отца Лидии. Трагедия также сталкивает их с мачехой-художницей Делией (Кэтрин О’Хара), а друг и продюсер Лидии собирается сделать партнерше предложение и сыграть свадьбу на Хэллоуин.

В то же время жена Битлджуса Делорес терроризирует потусторонний мир в поисках мужа, историю их брака зритель узнает в трогательном черно-белом фильме в итальянском стиле. Демонесса связывается с Астрид и затягивает ее в свое измерение, и Лидия вынуждена связаться с героем Китона, чтобы спасти дочь.

Критик обратил внимание на быстрый темп, исходящую от актеров энергию и поток по-настоящему смешных моментов, которые должны понравиться поклонникам оригинала. Китон оказывается в центре нескольких изобретательно поставленных сцен и отлично справляется с ролью трикстера. Райдер не уступает коллеге и в противовес его юмору и хаосу излучает ум, очарование и невинность своих прошлых ролей.

Отдельных похвал журналист удостоил визуальные эффекты Замбарлукоса и музыку Эльфмана, костюмы Коллин Этвуд и декорации художника Марка Скрутона.

© Warner Bros.

Empire Оценка 60/100

Критик журнала заметил, что Бертон пытается рассказать новую историю со знакомыми персонажами, но тратит слишком много времени на представление новых героев и их сюжетных линий, из‑за чего путается повествование, а у каждого из ансамбля звездных актеров слишком мало времени, чтобы чем‑то запомниться.

Журналист выделил Майкла Китона: актеру удалось сыграть Битлджуса с еще большей энергией, чем 36 лет назад, с его появлением картина в целом зажигается и становится интересной.

«Лучше всего фильм смотрится, когда Тим Бертон не боится быть странным. Несмотря на вылизанность и профессиональный подход, в нем все еще есть вспышки гениальности лент „категории Б“: когда в нем появляется стоп-моушен-анимация, натуралистичные эффекты маленьких голов и две безумные сцены родов с жутким протезом ребенка. Когда Бертон выпускает на волю своих фриков, „Битлджус Битлджус“ оправдывает свое название», — резюмировал критик.

© Warner Bros.

Vanity Fair Оценка 30/100

Критик издания отмечает, что, несмотря на важное место в наследии Бертона, «Битлджус» не так легко продолжить: его сюжет не сложен, вращался вокруг двух умерших героев, не смирившихся со своей кончиной, и исследовал возможности потустороннего мира.

«„Битлджус Битлджус“ просто кишит отсылками, но его сюжет так запутан и перегружен, что кажется абстрактным. Это очередной сиквел, лишь подчеркивающий величие оригинала», — считает журналист.

В центре сюжета находятся взрослая и овдовевшая охотница на привидений Лидия Дитц и конфликтующая с ней дочь Астрид. Мать ведет телешоу о призраках, потеряла уважение девочки и мало похожа на саму себя из первого фильма. В зависимости от обстоятельств отношения в семье то сильно напряжены, то радикально теплеют.

В то же время Бертон регулярно использует знакомые приемы и вбрасывает новые сюжетные линии, а для латания дыр полагается на потусторонний мир. Хуже всего обошлись с женой Битлджуса Делорес — фильм представляет ее опасной демонессой с жаждой крови, а затем задвигает на второй план и легко убирает из происходящего.

Несмотря на впечатляющий по именам каст, рецензент выделяет лишь игру Майкла Китона в главной роли, хотя и критикует его шутки. «Райдер не знает, что делать с поскромневшей Лидией, Ортега играет поскучневшую Уэнсдей, Уиллем Дефо в роли потустороннего детектива едва похож на самого себя, а великая Кэтрин О’Хара в роли беспечной мачехи Лидии не может сделать ничего запоминающегося с знакомой героиней», — сокрушается он.