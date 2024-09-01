В Японии набирают популярность эксперты по увольнениям

Вчера / 21:49
Анджелина Джоли рассказала, что перестала петь из‑за бывшего партнера
Сегодня / 02:24
Педро Альмодовар заявил, что эвтаназия должна быть доступна по всему миру
Сегодня / 01:52
Звезда «Короны» и «Дома Дракона» Мэтт Смит выступил против триггер ворнингов на телевидении
Сегодня / 01:13
Сериал «Детективы с того света» закрыли на фоне обвинений Нила Геймана в сексуализированном насилии
Сегодня / 00:39
Ричард Гир рассказал, что сцена с пианино в «Красотке» была импровизацией
Вчера / 23:48
Свадебное платье Джеки Кеннеди выставят на аукцион
Вчера / 23:15
В Турции молодежная группировка напала на американских военных посреди улицы
Вчера / 23:06
Стив Бушеми попытался остановить уличную драку в Ирландии
Вчера / 22:56
Альмодовару, Мур и Суинтон в Венеции хлопали 18 минут за «Комнату по соседству» — пока рекорд года
Вчера / 22:45
Норвежская принцесса Марта Луиза вышла замуж за американского шамана-самозванца
Вчера / 22:08
У клавишника The Cure обнаружили рак
Вчера / 20:55
Маск пообещал добиться ареста активов Бразилии в США после решения о блокировке счетов его компании
Вчера / 20:46
Индия потребовала, чтобы Netflix объяснил искажение фактов в сериале о захвате самолета
Вчера / 20:24
В Швеции детей до двух лет предложили полностью оградить от гаджетов и телевизоров
Вчера / 19:59
В Екатеринбурге поставят памятник Алексею Балабанову
Вчера / 19:28
Звезда «Гарри Поттера» Бонни Райт призналась, что в фильмах не уделили должного внимания ряду героев
Вчера / 19:28
The Times: задержка новых фильмов о Джеймсе Бонде связана с более масштабными планами на франшизу
Вчера / 18:28
Легендарный лайнер «Титаник» потерял часть своего носа
Вчера / 18:26
Парижане выступили против предложения мэра города оставить олимпийские кольца на Эйфелевой башне
Вчера / 17:56
Cильвестр Сталлоне работает над приквелом «Рокки»
Вчера / 17:56
Умерла вокалистка Crazy P Даниель Мур
Вчера / 17:39
В Великобритании мужчина похудел на 106 килограмм, чтобы пожертвовать почку сестре
Вчера / 17:15
Placebo отменили выступление на Park Live в Казахстане и концерт в Тбилиси
Вчера / 16:55
Фанаты «Гарри Поттера» возмутились нарушением традиции объявлять на вокзале «Хогвартс-экспресс»
Вчера / 16:32
На Патриарших прудах прошла свадьба корги — с красной дорожкой и «Собачьим вальсом»
Вчера / 16:25
Ричард Линклейтер ждал, пока Итан Хоук станет «менее красивым», чтобы снять «Голубую луну»
Вчера / 15:58
Кид Кади снимется в фильме ужасов
Вчера / 15:37
Аня Тейлор-Джой рассказала, что мечтает сыграть Эльзу из «Холодного сердца»
Вчера / 15:17
На Шри-Ланке двух российских подростков задержали за ловлю ящериц
Вчера / 14:50
Виктор Бут подал заявку на торговую марку «Крут как Бут»
Вчера / 14:15
Фанаты Oasis массово пожаловались на резкое подорожание билетов на реюнион-концерты группы
Вчера / 14:10
«Зачем тебе быть кошкой?»: Миа Бойка прямо на сцене осудила маленькую девочку-квадробера
Вчера / 13:55
Bloomberg: Турция подала заявку на вступление в БРИКС
Вчера / 13:33
ТНТ показал первые кадры новогоднего ремейка «Бриллиантовой руки»
Вчера / 13:17
Иэну МакКеллену предложили вернутся к роли Гэндальфа в новых фильмах по «Властелину колец»

В Японии набирают популярность эксперты по увольнениям

1 сентября 2024 в 14:47
Фото: Il Vagabiondo/Unsplash

В Японии набирают популярность эксперты по увольнениям. Местные работники сталкиваются с серьезными трудностями при увольнении, а порой даже не знают, могут ли они это сделать и правильное ли решение приняли, передает CNN.

Самый короткий рабочий день в японских городах начинается в 9.00 и заканчивается в 21.00. Вовремя уйти с работы или хотя бы попросить об этом, а также взять отпуск может быть достаточно сложно, но еще тяжелее подать заявление об увольнении, которое можно рассматривать как крайнюю форму неуважения. В самых крайних случаях сварливые начальники рвут заявления и притесняют сотрудников, чтобы заставить их остаться. Традиционно работники остаются с одним работодателем на десятилетия, если не на всю жизнь.

Официальных данных о количестве помощников по увольнению, появившихся по всей Японии, нет, но сами они могут подтвердить резкий рост спроса. Так, основанная в 2022 году фирма Momuri (с японского языка название переводится как «Я больше так не могу»), расположенная в одном из самых оживленных деловых районов Токио, за последний год получила до 11 тыс. запросов.

За 22 тыс. йен (около 150 долларов) Momuri обещает помочь сотрудникам подать заявление об увольнении, провести переговоры с руководством и предоставить рекомендации по выбору юристов в случае возникновения споров. Операционный менеджер фирмы Сиори Кавамата рассказала телеканалу, что к ним приходят работники, чьи заявления об увольнении «трижды разрывали», а вставание на колени с поклоном (этот элемент рабочей культуры японцев демонстрирует уважение) не приносило результата.

«Иногда нам звонят люди, которые плачут и спрашивают, могут ли они уволиться с работы по той или иной причине. Мы говорим им, что это нормально и что увольнение с работы — это право трудящихся», — поделилась Кавамата.

По ее словам, некоторые работники жалуются, что начальники преследуют их, если они пытаются уволиться, в том числе приходят к дверям их квартир и жмут на звонок. Одного из их клиентов начальник отвел в храм под предлогом наложения проклятия.

Большая часть клиентов Momuri работает в малом и среднем бизнесе, причем наиболее уязвимыми являются сотрудники пищевой промышленности, за ними следуют сферы здравоохранения и социального обеспечения.

Подробности по теме
Сексизм в стране будущего: как Япония борется за гендерное равенство (и пока проигрывает)
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами