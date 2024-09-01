В Японии набирают популярность эксперты по увольнениям. Местные работники сталкиваются с серьезными трудностями при увольнении, а порой даже не знают, могут ли они это сделать и правильное ли решение приняли, передает CNN.

Самый короткий рабочий день в японских городах начинается в 9.00 и заканчивается в 21.00. Вовремя уйти с работы или хотя бы попросить об этом, а также взять отпуск может быть достаточно сложно, но еще тяжелее подать заявление об увольнении, которое можно рассматривать как крайнюю форму неуважения. В самых крайних случаях сварливые начальники рвут заявления и притесняют сотрудников, чтобы заставить их остаться. Традиционно работники остаются с одним работодателем на десятилетия, если не на всю жизнь.

Официальных данных о количестве помощников по увольнению, появившихся по всей Японии, нет, но сами они могут подтвердить резкий рост спроса. Так, основанная в 2022 году фирма Momuri (с японского языка название переводится как «Я больше так не могу»), расположенная в одном из самых оживленных деловых районов Токио, за последний год получила до 11 тыс. запросов.

За 22 тыс. йен (около 150 долларов) Momuri обещает помочь сотрудникам подать заявление об увольнении, провести переговоры с руководством и предоставить рекомендации по выбору юристов в случае возникновения споров. Операционный менеджер фирмы Сиори Кавамата рассказала телеканалу, что к ним приходят работники, чьи заявления об увольнении «трижды разрывали», а вставание на колени с поклоном (этот элемент рабочей культуры японцев демонстрирует уважение) не приносило результата.

«Иногда нам звонят люди, которые плачут и спрашивают, могут ли они уволиться с работы по той или иной причине. Мы говорим им, что это нормально и что увольнение с работы — это право трудящихся», — поделилась Кавамата.

По ее словам, некоторые работники жалуются, что начальники преследуют их, если они пытаются уволиться, в том числе приходят к дверям их квартир и жмут на звонок. Одного из их клиентов начальник отвел в храм под предлогом наложения проклятия.