Блогер из Ирана сел на 12 лет, когда его твит с точкой набрал больше лайков, чем пост аятоллы

Иранский суд приговорил к 12 годам тюрьмы блогера Хоссейна Шанбехзаде. В июне мужчину арестовали после того, как его твит с одной точкой набрал больше лайков, чем пост главы государства аятоллы Али Хаменеи. Об этом пишет Iran International со ссылкой на адвоката осужденного.

Известному критику иранского режима были предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям. Пять лет лишения свободы он получил за «произраильскую пропаганду», еще четыре года — за оскорбление исламских святынь, два года — за распространение лжи о политике властей и еще один — за антигосударственную пропаганду.

Адвокат подчеркнул, что обвинение не доказало вину Шанбехзаде по самой тяжелой статье, а в качестве улик привело лишь его личные сообщения. Обосновывая решение, судья также упомянул посты блогера в поддержку политических заключенных и отмену обязательного ношения хиджаба, использование хештега #НетКазням, критику иранских выборов и выражение радости по поводу смерти бывшего президента страны Эбрахима Раиси.

Защитник надеется обжаловать приговор. Из 12 лет подсудимый должен провести в тюрьме пять, после чего сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении.

Для Шанбехзаде это не первое тюремное заключение. Прошлый срок был ему назначен после протестов 2019 года, тогда мужчину обвинили в оскорблении святынь и лидера Исламской республики, а государственные медиа писали о нем как об агенте Моссада. Прокуратура также заявляла, что иранец связывался с офицерами израильской разведки и был задержан при попытке сбежать из страны. Семья осужденного тогда усомнилась в справедливости обвинений, ведь в соцсетях он всегда писал от своего имени и не использовал поддельных аккаунтов, а во время задержания к нему не пускали адвоката.