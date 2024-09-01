В Москве заметили краснокнижных цапель, которых считали исчезнувшими

В Москве заметили серых цапель, которых внесли в Красную книгу города и считали исчезнувшими в регионе. В октябре они улетают на зимовку в теплые страны Африки, но иногда остаются, сообщается на сайте местных властей.

«Встретить серую цаплю — редкая удача для московского орнитолога. Цапли очень любят подолгу стоять неподвижно у кромки воды, подкарауливая добычу — рыбу и земноводных», — рассказал орнитолог отдела мониторинга биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Даниил Давыдов.

Серые цапли размером с гуся обитают возле воды. Они отличаются длинными ногами и изогнутой шеей, но чаще всего эти птицы сидят, втянув голову в плечи. А летают они легко и неторопливо, редко планируют и парят, как это делают журавли и аисты.

Обычно серые цапли селятся колониями, обустраивая жилища из веток на деревьях, кустах ивняка или в тростнике. Они проводят в Москве по семь месяцев в году, а потом улетают на зимовку.