Бэтмен Роберта Паттинсона не появится в «Пингвине»

Авторы «Пингвина» не планируют добавлять в сериал камео Бэтмена. Об этом шоураннерка проекта Лорен Лефранк рассказала журналу SFX, цитату приводит Games Radar.
«Наша история заряжена совсем по-другому. Фильмы Мэтта [Ривза] смотрят на город глазами Бэтмена, он смотрит на Готэм сверху вниз, у него другая перспектива. В отличие от него Освальд [Кобблпот, настоящее имя Пингвина] живет на городских улицах, дышит их грязью и копотью. Он надеется пробиться на вершину и глядит на город снизу вверх», — объяснила сценаристка.
«Мы собираемся подарить зрителям совершенно другой опыт. Мне очень интересен Готэм, в нем скрыто множество тайн, которые можно раскрыть и показать», — добавила она.
Исполнительный продюсер проекта и режиссер «Бэтмена» Мэтт Ривз поддержал решение съемочной группы: «Я не думаю, что [без Бэтмена из сериала] пропадет нечто фундаментальное. По-моему, он продолжает идеи, которые уже заложены в основе фильма».
«Мы знаем, что это мир Бэтмена, просто видим его другую сторону. Отчасти Бэтмен все еще там, как и Загадочник, и все события оригинального фильма. Они подпитывают друг друга», — подчеркнул постановщик.
Как и «Бэтмен», «Пингвин» опирается на комикс «Долгий Хэллоуин». Сериал представит зрителям не только окружение криминального босса Освальда Кобблпота, но и дочь погибшего мафиози Кармайна Фальконе Софию, оказавшуюся в центре серии загадочных убийств.
Как и в боевике о Темном рыцаре, главную роль сыграл загримированный до неузнаваемости Колин Фаррелл. По словам Мэтта Ривза, его образ основан на кинопродюсере Харви Вайнштейне.
Для работы на площадке команде гримеров пришлось трудиться над его образом по три часа каждый съемочный день.
Выход первой серии проекта случится 20 сентября на HBO.