Бэтмен Роберта Паттинсона не появится в «Пингвине»

«Наша история заряжена совсем по-другому. Фильмы Мэтта [Ривза] смотрят на город глазами Бэтмена, он смотрит на Готэм сверху вниз, у него другая перспектива. В отличие от него Освальд [Кобблпот, настоящее имя Пингвина] живет на городских улицах, дышит их грязью и копотью. Он надеется пробиться на вершину и глядит на город снизу вверх», — объяснила сценаристка.