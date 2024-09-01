Гречанка устраивала пожары, чтобы посмотреть на пожарных и пофлиртовать

Жительницу греческой Керасицы арестовали за поджоги. Утверждается, что она зажигала деревья, чтобы флиртовать с приезжавшими пожарными. Об этом пишет Greek Reporter со ссылкой на Skai TV.

44-летнюю женщину отправили за решетку на три года и оштрафовали на 1000 евро. Сообщается, что на своем фермерском участке она намеренно устроила два возгорания 24 и 25 августа. Пламя перебросилось и на соседние растения, что могло привести к лесному пожару. Своевременные действия спасателей не дали огню разрастись до серьезных размеров.