Гречанка устраивала пожары, чтобы посмотреть на пожарных и пофлиртовать

Жительницу греческой Керасицы арестовали за поджоги. Утверждается, что она зажигала деревья, чтобы флиртовать с приезжавшими пожарными. Об этом пишет Greek Reporter со ссылкой на Skai TV.
44-летнюю женщину отправили за решетку на три года и оштрафовали на 1000 евро. Сообщается, что на своем фермерском участке она намеренно устроила два возгорания 24 и 25 августа. Пламя перебросилось и на соседние растения, что могло привести к лесному пожару. Своевременные действия спасателей не дали огню разрастись до серьезных размеров.
По информации журналистов, пожигательница надеялась пофлиртовать и очаровать кого‑нибудь из прибывших пожарных. Сотрудникам противопожарной охраны показались странными вызовы на один и тот же участок в течение двух дней подряд.
Недавно в Греции ужесточили наказание за лесные пожары. Раньше за поджог леса можно было получить лишь административное дело и штраф, но из‑за участившихся возгораний власти стали возбуждать уголовные дела и чаще отправлять нарушителей за решетку.
Несколько недель назад греческое правительство было вынуждено эвакуировать тысячи жителей пригородов Афин, привлечь к тушению более 700 пожарных и тяжелую технику.