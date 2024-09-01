Калифорния запретила создание цифровых копий умерших актеров с помощью ИИ

Сенат штата Калифорния принял закон, требующий согласия наследников на использование образов умерших артистов, созданных с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает Variety.
Профсоюз актеров SAG-AFTRA выступил в поддержку закона, позволяющего наследникам сохранить некоторый контроль над сгенерированными ИИ цифровыми копиями известных родственников. Теперь законопроект ожидает подписи губернатора Гэвина Ньюсома.
Во время слушаний по законопроекту в апреле юридическая фирма Greenberg Glusker упомянула недавние примеры использования ИИ в кинопроизводстве, которые оказались успешными, и при этом продюсеры заранее получили согласие наследников.
«В 2000 году покойный Оливер Рид, который умер во время съемок „Гладиатора“, завершил свою роль с помощью ИИ. В 2015 году Пол Уокер был реанимирован с помощью ИИ для завершения сцен в „Форсаже-7“», — говорил представитель компании Дуглас Мирелл.
Несколькими днями ранее сенат Калифорнии принял закон, который ужесточает требования к согласию на использование ИИ для имитации живых актеров.
Тем временем в РФ режиссер Сарик Андреасян создал цифровую копию Юрия Никулина в фильме «Манюня: Приключения в Москве». По словам создателей, они получили разрешение на использование образа от семьи актера.