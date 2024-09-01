«Не наша традиция»: лютеране в Швеции против свадеб, когда отцы провожают невест к алтарю

Лютеране Швеции хотят остановить распространение традиции, в которой отец провожают свою дочь к алтарю с женихом. Они заявляют, что эта традиция пришла из голливудских фильмов, передает The Guardian.

Традиционно в Швеции жених и невеста идут к алтарю вместе, а не невеста в сопровождении отца, как это часто бывает в Великобритании и США. Со временем под влиянием кино и соцсетей местные женщины все чаще просят своих отцов, чтобы они сопровождали их к алтарю и там передали женихам.

Обсуждение этой традиции впервые стало остро обсуждаться в 2010 году, когда шведская наследная принцесса Виктория решила, чтобы ее отец, король Карл Густав, ненадолго прошелся с ней у алтаря.

«Относительно новая тенденция, когда отец провожает невесту к алтарю и передает ее мужу, не входит в нашу церковную традицию. Несмотря на то что сцена кажется приятной для будущих пар, мы не можем проигнорировать то, что она символизирует: отец, передающий несовершеннолетнюю девственницу ее новому опекуну», — сказала пасторша из Гётеборга Сара Вальденфорс.

Она припомнила, как «трудно было сделать естественным» возможность женщин стать священниками, и спросила, возможно ли отступить от правил снова ради пришлой традиции. Как пишет The Guardian, эта традиция в Швеции все еще непопулярна: около 10% невест идут к алтарю с отцом или матерью.

«Те, кто уверенно поддерживает запрет [традиции], считают, что передача невесты является патриархальным обычаем, в то время как многим, кто решительно выступает против запрета, трудно смириться с тем, что церковь может решать, как они женятся на собственной свадьбе», — пояснил исполнительный комиссар прихода Йёнчёпинг Хенрик Лёв.